Hadise'nin dizisinden ilk kareler geldi!

Müzik kariyeriyle adından söz ettiren Hadise oyuncu oluyor.Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise uzun zamandır oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin Seda Bakan ile başrolü paylaşacağı öğrenilmişti.Yakın arkadaşı ile başrolde olacak olan Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı da söylenmişti.Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı “Esas Oğlan” dizisinden ilk tanıtım geldi.Hadise'nin heyecanla beklenen dizisinden karelerine sosyal medyada 'çok güzel görünüyor', 'heyecanlıyız hayırlı olsun', 'Hadise için geç kalınmış müthiş bir atılım' gibi yorumlar yapıldı.Dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri iflah olmaz bir romantik, risk analisti, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi biridir.