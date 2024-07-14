Hadise'nin dizisinden ilk kareler geldi!
Yaptığı şarkılar, konserler ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise son olarak bir dizide rol almak için film setine girdi.
Müzik kariyeriyle adından söz ettiren Hadise oyuncu oluyor.
Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise uzun zamandır oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.
10 milyona el sıkıştı
Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin Seda Bakan ile başrolü paylaşacağı öğrenilmişti.
Yakın arkadaşı ile başrolde olacak olan Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı da söylenmişti.
İlk tanıtım geldi
Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı “Esas Oğlan” dizisinden ilk tanıtım geldi.
Sosyal medya yıkıldı
Hadise'nin heyecanla beklenen dizisinden karelerine sosyal medyada 'çok güzel görünüyor', 'heyecanlıyız hayırlı olsun', 'Hadise için geç kalınmış müthiş bir atılım' gibi yorumlar yapıldı.
Dizideki karakteri
Dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri iflah olmaz bir romantik, risk analisti, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi biridir.
Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise uzun zamandır oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.
10 milyona el sıkıştı
Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin Seda Bakan ile başrolü paylaşacağı öğrenilmişti.
Yakın arkadaşı ile başrolde olacak olan Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı da söylenmişti.
İlk tanıtım geldi
Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı “Esas Oğlan” dizisinden ilk tanıtım geldi.
Sosyal medya yıkıldı
Hadise'nin heyecanla beklenen dizisinden karelerine sosyal medyada 'çok güzel görünüyor', 'heyecanlıyız hayırlı olsun', 'Hadise için geç kalınmış müthiş bir atılım' gibi yorumlar yapıldı.
Dizideki karakteri
Dizide Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri iflah olmaz bir romantik, risk analisti, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi biridir.