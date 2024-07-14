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Filozof Atakan'ın son hali şaşırttı!

Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan? İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...

Ekleme: 14.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Filozof Atakan'ın son hali şaşırttı!

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan?

Filozof Atakan'ın son hali şaşırttı!

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti. 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının değişimleri...

Filozof Atakan'ın son hali şaşırttı!

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.

Filozof Atakan'ın son hali şaşırttı!

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yeni görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Filozof Atakan'ın son hali şaşırttı!

Atakan'ın son halini görenler, 'bu çocuk hiç büyümüyor mu?', 'Atakan 2 senedir aynı, hiç mi büyümemiş bu çocuk' yorumlarında bulundu.
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