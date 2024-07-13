Yeni imajı beğenilmedi

Son olarak Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan güzel oyuncu Pınar Deniz, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Radikal bir karar alan Pınar Deniz herkesi şaşkına çevirdi. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü oyuncunun yeni halini görenler adeta tanımakta zorlandı. Ünlü oyuncu yeni tarzını gösterdiği son paylaşımına "tatil kafası" notunu düştü.Sosyal medya kullanıcılar tarafından Deniz'in yeni imajına 'Ay tanıyamadım', 'Başka biri gibi', 'Kendini çirkinleştirme', 'Hiç yakışmamış', 'eski halin daha iyi' gibi yorumlar yapıldı.