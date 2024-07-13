Kıyafeti alay konusu oldu

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney tercih ettiği kıyafet ile gündeme geldi.Sydney, Paris'te dolaşırken fotoğraflandı. Euphoria oyuncusu, krem rengi bir kıyafet giydi. Üzerinde çiçek desenli straplez bir korse ve uyumlu bir şort eteği ile birlikte bir omuz çantası taşıdı. Görünümüne biraz renk katmak için açık mavi şeffaf çoraplar ve uyumlu ayakkabılar ekledi. Altına altın çerçeveli güneş gözlükleri ve birkaç halka ve küpe de ekledi.Güzel oyuncu eleştirilen kıyafetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcıları 'Çok çirkin', 'Büyük bebek bezi giymiş gibi duruyor' gibi yorumlar yaptı.