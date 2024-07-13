Seda Bakan ile başrollerini paylaştığı dijital bir platform için hazırlanan dizi ile izleyici karşısına çıkacak olan Hadise aldığı ücret ile uzun bir süre konuşuldu. Hadise'nin merakla beklenen dizisinden ilk kareler geldi.

Konser maratonu yoğun bir şekilde devam eden ünlü şarkıcı Hadise, 8 bölümlük dijital platformda yayınlanacak dizi ile anlaşma sağladı. Seda Bakan ile rol alacak olan Hadise'nin dizi için 10 milyona el sıkıştığı da söylenmişti.Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Esas Oğlan" dizisinden ilk tanıtım geldi.Hadise'nin heyecanla beklenen dizisinden karelerine sosyal medyada; 'çok güzel görünüyor', 'heyecanlıyız hayırlı olsun', 'süper ya', 'Hadise için geç kalınmış müthiş bir atılım' gibi yorumlar yapıldı.