Aslı Enver setlere dönüyor

Berkin Gökbudak ile kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Aslı Enver, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.Aslı Enver, Netflix'te yayınlanacak Kuşatma dizisiyle el sıkıştı.Enver'in başrol olacağı Kuşatma dizisinin senaryosunu Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Kuş Uçuşu ve Şahane Hayatım'ın senaristi Meriç Acemi yazacak. Uluç Bayraktar'ın yönetmenliği yapacağı dizide zor iki karakter olan Nihal ve Osman'ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikayesi anlatılacak. Projenin kadrosu ise henüz netleşmedi.