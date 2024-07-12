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Ünlü sanatçı ameliyat olacak!

Hayranlarıyla Harbiye'de buluşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatına gireceğini söyledi. Seyircilerden helallik isteyen Tatlıses o anlarda gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 12.07.2024 - 09:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda başından vurulmasının ardından çok sayıda operasyon geçirmişti.

Tatlıses, bir kez daha ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Ünlü türkücü geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava konserinde hayranlarıyla buluştu.

Kalp kapakçığı ameliyatı olacak

Tatlıses konserinde kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini söyledi.

İbrahim Tatlıses, "Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Duygusal anlar yaşayan Tatlıses o esnada gözyaşlarına boğuldu.

Helallik istedi, gözyaşlarına boğuldu

Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, seyircilerden helallik de istedi. Tatlıses son olarak "Ameliyattan kalkamazsam şarkılarımı dinleyin" dedi.
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