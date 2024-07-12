İzel'in son hali şaşırttı!

İzel, bir süredir Hakan Verbiç ile aşk yaşıyor. Konser maratonundan fırsat bulan ünlü şarkıcı ve müzisyen sevgilisi, soluğu Çeşme'de aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ikili, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ancak İzel'in bir hayli genç görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, Instagram hesabından açıklama yapıp, söz konusu fotoğrafa sadece basit bir filtre uygulandığını vurguladı.Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabii ki mutlu eder. Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz, ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi?55 yaşındaki şarkıcı, gündem olan tatil pozu hakkında, "Bu arada ne kadar inanmasananız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler" notunu düştü.