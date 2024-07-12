İzel'in son hali şaşırttı!
Şarkıcı İzel Çeliköz, müzisyen sevgilisi Hakan Verbiç ile İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan 55 yaşındaki sanatçının görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. İzel'den açıklama geldi.
İzel, bir süredir Hakan Verbiç ile aşk yaşıyor. Konser maratonundan fırsat bulan ünlü şarkıcı ve müzisyen sevgilisi, soluğu Çeşme'de aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ikili, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ancak İzel'in bir hayli genç görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, Instagram hesabından açıklama yapıp, söz konusu fotoğrafa sadece basit bir filtre uygulandığını vurguladı.
"HİÇ KENDİ GENÇLİĞİME BENZEDİĞİMİ DÜŞÜNMEDİNİZ Mİ?"
Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabii ki mutlu eder. Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz, ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi?
"PHOTOSHOP YOK"
55 yaşındaki şarkıcı, gündem olan tatil pozu hakkında, "Bu arada ne kadar inanmasananız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler" notunu düştü.
Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, Instagram hesabından açıklama yapıp, söz konusu fotoğrafa sadece basit bir filtre uygulandığını vurguladı.
"HİÇ KENDİ GENÇLİĞİME BENZEDİĞİMİ DÜŞÜNMEDİNİZ Mİ?"
Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabii ki mutlu eder. Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz, ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi?
"PHOTOSHOP YOK"
55 yaşındaki şarkıcı, gündem olan tatil pozu hakkında, "Bu arada ne kadar inanmasananız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler" notunu düştü.