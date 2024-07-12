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Eski halinden eser kalmadı

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kesen Özgü Namal sarıya boyattı. Ünlü oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 12.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Özgü Namal 2014 yılında nefes terapisti Ahmet serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Eşinin ani ölümünün ardından Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşmişti.

Ekranlara muhteşem döndü

Ünlü oyuncu Özgü Namal, ekranlara 9 yıl ara vermesinin ardından Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar ile muhteşem bir dönüş yaptı. Kızıl Goncalar'ın sezon finali yapmasının ardından Özgü Namal yeni proje hazırlıklarına da başladı.

Film çekimleri için Almanya'ya gitti

Ünlü oyuncu Sarı Zarflar filmiyle anlaşma sağladı.

Saçlarını sarıya boyattı

Film çekimleri için Almanya'ya giden Özgü Namal, yeni projesi için siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı.

Görenler tanımakta zorlandı

Çekimleri Berlin'de gerçekleşen film için sette poz veren oyuncunun yeni imajını görenler tanımakta zorlandı.

Gündem oldu

Namal'ın yeni tarzı ise sosyal medyada gündem oldu. Çekimleri Berlin'de gerçekleşen filmde İpek Bilgin, Tansu Biçer ve Leyla Cabas gibi isimler de rol aldı.

Eski halinden eser kalmadı
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