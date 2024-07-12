Düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz aylarda futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendi. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğün karelerini ilk kez paylaştı.
Yaşamını bir süredir yurt dışında sürdüren Melisa Aslı Pamuk soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesinin ardından Yusuf Yazıcı ile evlendiği ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzak yalayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız dünyaevine girdi.
MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI İLK KEZ PAYLAŞTI
Nikah ve düğünden karelerini sır gibi saklayan ünlü oyuncudan yeni hamle geldi. Melisa Aslı Pamuk, düğün karelerini "Geçmişte bir zaman" notuyla paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları "En güzel gelin ve damat", "Sen bir prensessin mutluluklar hep seninle olsun" ve "kalbimin derinliklerinden tebrikler" gibi yorumlarda bulundu.
MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI İLK KEZ PAYLAŞTI
Nikah ve düğünden karelerini sır gibi saklayan ünlü oyuncudan yeni hamle geldi. Melisa Aslı Pamuk, düğün karelerini "Geçmişte bir zaman" notuyla paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları "En güzel gelin ve damat", "Sen bir prensessin mutluluklar hep seninle olsun" ve "kalbimin derinliklerinden tebrikler" gibi yorumlarda bulundu.