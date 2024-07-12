Düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Yaşamını bir süredir yurt dışında sürdüren Melisa Aslı Pamuk soyadını "Yazıcı" olarak değiştirmesinin ardından Yusuf Yazıcı ile evlendiği ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzak yalayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı sessiz sedasız dünyaevine girdi.Nikah ve düğünden karelerini sır gibi saklayan ünlü oyuncudan yeni hamle geldi. Melisa Aslı Pamuk, düğün karelerini "Geçmişte bir zaman" notuyla paylaştı.Sosyal medya kullanıcıları "En güzel gelin ve damat", "Sen bir prensessin mutluluklar hep seninle olsun" ve "kalbimin derinliklerinden tebrikler" gibi yorumlarda bulundu.