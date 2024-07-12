  • USD: 32,91 - 32,97
  • EURO: 35,81 - 35,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dostlarından helallik istemişti! Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. İmparator, kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile de bu ameliyat nedeniyle barıştı. İşte Tatlıses'in sağlık durumu...

Dostlarından helallik istemişti! Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu
Ekleme: 12.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
72 yaşındaki 'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyata girdi.

Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir düzenli olarak kardiyoloji doktoruna muayene olan sanatçının rahatsızlığının kalp kapakçığıyla ilgili olduğu açıklandı.

Dostlarından helallik istemişti! Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu

AMELİYAT ÖNCESİ KONSER VERDİ

Dün Harbiye'de konser veren İbrahim Tatlıses'in sahnesine eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada geldi. 20 yıl sonra ilk kez Harbiye'de sahneye çıktığını dile getiren İbrahim Tatlıses, "Sizler buraya gelerek beni onure ettiniz" şeklinde konuştu.

Şarkı arasında kendisini dinlemeye gelen seyircilerinden helallik isteyen Tatlıses, "Kalp ameliyatı olacağım birkaç güne. Hakkınızı helal edin" dedi. Tatlıses'in bu cümleleri kurmasıyla birlikte gözleri de doldu.

Dostlarından helallik istemişti! Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu

BABA-OĞUL BARIŞTI

İbrahim Tatlıses'in kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile de bu ameliyat nedeniyle barıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz aylardaki kavgalarında babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Ahmet Tatlıses, İmparator'un konserine geldi. Ahmet Tatlıses, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU

Ameliyat öncesi dostlarından da helallik isteyen İbrahim Tatlıses'in operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi.

2.Sayfa'nın haberine göre; 2.5 saat süren ameliyatı atlatan sanatçı, 3-4 saat yoğun bakımda tutulduktan sonra normal odaya alınacak.

Çocukları Ahmet, İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde'nin kalp kapakçığı değişen babalarını görmek için hastanede bekledikleri bildirildi.

Dostlarından helallik istemişti! Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü önemli mesajlar!
Ata Emre Akman cinayetinde karar: Cani Erdoğan Özdemir'in cezası belli oldu!
AK Parti'den yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Başıboş köpek sorunu için 17 maddelik kanun teklifi! AK Parti'li Güler'den flaş açıklama
DEM Partili belediyeden işçilere eziyet! 45 derece sıcakta haklarını arıyorlar
CHP’li belediyenin tasarruf tedbiri diye geri aldığı otobüs internetten satışa çıktı
Bakan Kurum duyurdu! Ayda 25-30 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlere tepki
9 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu: Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı!
CHP'den ayrılıp belediye başkan adayı olmuştu... İYİ Parti'de şok istifa!
CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde kriz: Toplu istifalar kapıda
Hakan Han Özcan'dan 15 Temmuz çağrısı! 'Unutma, unutturma!'
81 ilde geçerli olacak! Toplu taşımada yeni dönem: Türkiye Kart projesi hayata geçiyor!
Cari işlemler açığında büyük düşüş! Bakan Bolat açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya gündeminde! NATO'da meydan okuyor
İETT otobüsü TIR'a çarptı! Yaralılar var
NATO Zirvesi’nde yeni gaf! ABD Başkanı Biden yine unuttu!
Bölgesel savaş uyarısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tehditlerinin son bulması gerektiğini söyledi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Tüketiciler dikkat! Ticarette ‘karanlık’ oyun

Tüketiciler dikkat! Ticarette ‘karanlık’ oyun

İslam Memiş uyardı! 'Bugün aşılması gereken bir eşik var'

İslam Memiş uyardı! 'Bugün aşılması gereken bir eşik var'

Ehliyette yaş sınırı değişti! O yaştan sonra ehliyet çöp oluyor…

Ehliyette yaş sınırı değişti! O yaştan sonra ehliyet çöp oluyor…

Kilosu 15 bin TL: Özel eğitimli köpeklerle aranıyor!

Kilosu 15 bin TL: Özel eğitimli köpeklerle aranıyor!

Sosyal medya platformu X'te büyük değişiklik! Yeni buton geliyor

Sosyal medya platformu X'te büyük değişiklik! Yeni buton geliyor