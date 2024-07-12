Dostlarından helallik istemişti! Ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu

72 yaşındaki 'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyata girdi.Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir düzenli olarak kardiyoloji doktoruna muayene olan sanatçının rahatsızlığının kalp kapakçığıyla ilgili olduğu açıklandı.Dün Harbiye'de konser veren İbrahim Tatlıses'in sahnesine eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada geldi. 20 yıl sonra ilk kez Harbiye'de sahneye çıktığını dile getiren İbrahim Tatlıses, "Sizler buraya gelerek beni onure ettiniz" şeklinde konuştu.Şarkı arasında kendisini dinlemeye gelen seyircilerinden helallik isteyen Tatlıses, "Kalp ameliyatı olacağım birkaç güne. Hakkınızı helal edin" dedi. Tatlıses'in bu cümleleri kurmasıyla birlikte gözleri de doldu.İbrahim Tatlıses'in kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile de bu ameliyat nedeniyle barıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz aylardaki kavgalarında babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Ahmet Tatlıses, İmparator'un konserine geldi. Ahmet Tatlıses, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Ameliyat öncesi dostlarından da helallik isteyen İbrahim Tatlıses'in operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi.2.Sayfa'nın haberine göre; 2.5 saat süren ameliyatı atlatan sanatçı, 3-4 saat yoğun bakımda tutulduktan sonra normal odaya alınacak.Çocukları Ahmet, İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde'nin kalp kapakçığı değişen babalarını görmek için hastanede bekledikleri bildirildi.