'Aşk' iddialarına yanıt verdi!

Popüler oyunculardan Deniz Işın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Çeşme'de oyuncu Rıza Kocaoğlu ile denize girerken objektiflere yansımıştı.Hiçbir yerde haklarında haber çıkmayan ve ilk defa birlikte görülen ikilinin aralarında bir şey olup olmadığı ise merak konusu olmuştu.Asos'taki film çekimlerinin ardından tatil yaptığı Çeşme'de Rıza Kocaoğlu ile denize girerken objektiflere yakalanan güzel oyuncu Deniz Işın, son olarak bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Ünlü güzel, bronz tenini sergileyen siyah kombiniyle büyüledi.Işın, Rıza Kocaoğlu ile çekilen fotoğraflara dair ilk kez açıklama yaptı: “Oradaki bütün arkadaşlarımla denize girdim, ama sadece Rıza ile olan fotoğraflarımız medyada yansıdı. O benim arkadaşım, çok sevdiğim bir oyuncu. Yıllardır tanırım. Yanıma her gelenle haber yaparsanız, kısmetlerimi kapatırsınız,” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.Hayatında biri olmasını isteyip istemediği sorusuna ise samimi bir yanıt verip sevgili kriterlerini açıkladı: “Tabii ki istiyorum. Yalnızlık zor. En çok hayatıma girecek insanla beraber gülmeyi seviyorum. Eğlenmek ve aynı şeylerden konuşabilmek güzel. Saygı klişe gelebilir ama benim için çok önemli. Belki bu dönemde herkes kendiyle ilgileniyor. Yalnız kalmak da kötü bir şey değil. Ama hayatımda biri olursa, bunu gizlemem.”