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Yeğeniyle havuz keyfi yaptı

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ablası Gamze Erçel ile kardeşlik ilişkisinin yeğeni sayesinde farklı bir boyut kazandığını söyleyen ve Aylin Mavi'ye olan sevgisinden bahseden Hande Erçel; ablası, yeğeni ve arkadaşlarıyla birlikte havuz keyfi yaptı. Ünlü isim, o anları sosyal medya sayfasından da paylaştı.

Ekleme: 11.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde InStyle dergisine samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ablası Gamze Erçel ile kardeşlik ilişkisinin Aylin Mavi ile farklı bir boyut kazandığını söyleyen ünlü isim, yeğeninden sevgi dolu sözlerle bahsetmişti.

Yeğeniyle havuz keyfi yaptı

"MAVİ'NİN BENİMLE ÇOK ÖZEL BİR BAĞI VAR"

Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi’nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum.

30 yaşındaki Hande Erçel, son olarak 32 yaşındaki ablası Gamze Erçel, 4 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi ve arkadaşlarıyla birlikte havuz keyfi yaptı.

Gamze Erçel, kardeşi Hande ve kızı Mavi'nin birlikte havuza girdiği anı "Dünya güzellerim tatilde" mesajıyla yayınladı. Hande Erçel de bu paylaşıma kendi sosyal medya sayfasında yer verdi.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın minik kızı Aylin Mavi, 2022'de karnındaki şişlikten şüphelenmeleri sonucu ortaya çıkan bir hastalıkla mücadele etmişti. 1.5 yıl tedavi gören Aylin Mavi, ocak ayında hastalığını yenerek zor günleri geride bırakmıştı.

Yeğeniyle havuz keyfi yaptı

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