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Ünlü çiftin ayrılığı kısa sürdü

Cemre Baysel'le Aytaç Şaşmaz evlenecekleri beklenirken ayrılmış ve bu kararlarıyla oldukça şaşırtmışlardı. Rol aldığı son dizisi final yapan Cemre Baysel'le, uzun zamandır ekranda yer almayan Aytaç Şaşmaz'ın barıştıkları ortaya çıktı.

Ekleme: 11.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birlikte bir yaz dizisinde rol almış ve o dönem dizi arkadaşlıklarını, gerçek hayata da taşımışlardı. Tam 1,5 yıl önce ayrılan çiftten, hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz el ele görüntülendiler.

CEMRE BAYSEL'LE AYTAÇ ŞAŞMAZ BARIŞTI

Önceki gün görüntülendiğinde barışmayla ilgili soruları "Teşekkür ederim" diyerek geçiştiren Cemre Baysel, dün akşam Aytaç Şaşmaz ve arkadaşlarıyla bir mekanda buluşular. Baysel'le Şaşmaz gelen soruları cevapsız bırakmayı tercih ettiler.

Ayrılık sürecinde konuşan Aytaç Şaşmaz "Kimseye kırgın değilim. Benim için çok değerli. Her şey çok güzeldi. İyi ki vardı" demişti.

Ünlü çiftin ayrılığı kısa sürdü
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