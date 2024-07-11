Survivor bitti soluğu Çeşme'de aldı!

'Avatar' lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, Ogeday Girişken'in şampiyon olduğu Survivor All Star'da, en çok ailesini çok özlediği için zorluk çektiğini söylemişti.Eylül ayına kadar tatil yapacağını dile getiren Atakan, “Yarışma zor ama biz zoru severiz. Ailem her şeyim, onları çok özledim. Olabildiğince birlikte zaman geçiriyoruz" demişti.Yarışmada başarılı performans gösteren isimlerden biri olan Avatar Atakan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yorucu bir yarışmayı geride bırakan Avatar, ailesiyle birlikte Çeşme'ye gitti.Çiftlikköydeki Beach'te kızları Zenia ile birlikte denizde giren Arslan, gün boyu eğlendiler. Yanlarına sonradan gelen eşi Serap Korkmaz da elindeki telefonu ile bol bol resim çekti. Tanınan çift, ailece vakit geçirdiler.