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Survivor bitti soluğu Çeşme'de aldı!

'Survivor All Star 2024'e İstanbul'da gerçekleşen yarı finalde veda eden Çağan Atakan Arslan, yarışmadan döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı. Tanınan isim, Çiftlikköy'de bulunan bir plajda kızıyla keyifli anlar yaşadı.

Ekleme: 11.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
'Avatar' lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, Ogeday Girişken'in şampiyon olduğu Survivor All Star'da, en çok ailesini çok özlediği için zorluk çektiğini söylemişti.

"BİZ ZORU SEVERİZ"

Eylül ayına kadar tatil yapacağını dile getiren Atakan, “Yarışma zor ama biz zoru severiz. Ailem her şeyim, onları çok özledim. Olabildiğince birlikte zaman geçiriyoruz" demişti.

Yarışmada başarılı performans gösteren isimlerden biri olan Avatar Atakan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yorucu bir yarışmayı geride bırakan Avatar, ailesiyle birlikte Çeşme'ye gitti.

Survivor bitti soluğu Çeşme'de aldı!

KIZI İLE EĞLENDİ

Çiftlikköydeki Beach'te kızları Zenia ile birlikte denizde giren Arslan, gün boyu eğlendiler. Yanlarına sonradan gelen eşi Serap Korkmaz da elindeki telefonu ile bol bol resim çekti. Tanınan çift, ailece vakit geçirdiler.

Survivor bitti soluğu Çeşme'de aldı!
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