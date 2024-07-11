Hayranlarından ricada bulundu

Ünlü şarkıcı Yalın, "Bir Büyülü Gece" adlı konseptiyle 19-20-21 Temmuz tarihlerinde İzmir Efes Antik Kent'te hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tarihi mekanda konser verecek olan değerleri korumak adına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına ricada bulundu.- Etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda acele etmemenizi, Efes Antik Tiyatro'ya uzanan yolun keyfini çıkarmanızı öneririm.- Etkinlik alanının dışına çıkmamanızı, restorasyon alanına girmemenizi rica ediyorum.- Alandaki elektrik kablolarına hassasiyet göstereceğinizden eminim.- Antik Tiyatro'yu korumak adına ses seviyesi 90 desibeli aşmayacağız ve yetkililer tarafından tüm konser boyunca gerekli ölçümler yapılacak. Normal konserlere göre ses çok az düşük gelirse bu sebeptendir, anlayışınızı rica ediyorum.- Otopark alanının sınırlı olduğunu hatırlatır, etkinlik saatinden 1 saat önce alana giriş yapmanızı tavsiye ederim.- Antik kente gerekli özeni göstermek ve temiz tutmak hem benim hem ekibimin hem de inanıyorum ki siz değerli seyircilerimin önceliği olacaktır.Unutmayacağımız, etkisinden çıkamayacağımız Efes'in o müthiş ruhunda beraber şarkılar söyleyeceğimiz 'Bir Büyülü Gece'de kavuşmak dileğiyle...