Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama! Dünyada ne istersem alabilirim: Uçakta yaşamak hayatımın bir parçası...

Şükretmekten yakınmaya fırsat bulamadığını söyleyen Acun Ilıcalı, dünyada ne istese alabilecek durumda olduğunu belirtti.

Servetiyle sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, sosyal medyada bir videosuyla yine olay oldu.



Aylar önce bir yayına konuk olan ve burada çeşitli soruları yanıtlayan Ilıcalı'nın söyledikleri dikkat çekti.



'Uçakta yaşamak hayatımın bir parçası'



Nur Tuğba Namlı'nun YouTube kanalına katılan Ilıcalı'ya, "Bir günde en fazla kaç ülkeye gittiniz? Ya çünkü biliyorum Dominik’ten Meksika’ya Meksika’dan Yunanistan’a oradan Türkiye’ye… Nasıl bir tempo bu? Bir insan evladı buna nasıl dayanıyor?" sorusu yöneltildi.



'Dünyada ne istesem alabilecek durumdayım'



Ilıcalı, uçakta yaşamanın hayatının bir parçası olduğunu söyledi.



Şükretmekten yakınmaya vakit bulamadığını da belirten Ilıcalı, daha sonra dünyada ne istese alabilecek durumda olduğunu vurguladı.



"Bir yerden sonra Allah o kuvveti veriyor"



Acun Ilıcalı konuyla ilgili şunları söyledi:



Kafanda şöyle canlandırmanı istiyorum. Uçakta yaşamak aslında benim hayatımın bir parçası. Türkiye’de ofisi var adamın, İngiltere’de takımı var, Dominik’te de işi var. Vallahi bi yerden sonra Allah o kuvveti veriyor. Şükretmekten yakınmaya vakit bulamıyorum ben. Allah bunu nasip etti daha ne olsun diyorum yani. Dünyada ne istesem alabilirim, bu çok kolay bir durum değil. Bu duygu sana Allahım bana bunu lütfettin Allah razı olsunu getiriyor devamında.