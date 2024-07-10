Wanda Nara sessizliğini bozdu
Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara sessizliğini bozarak ayrılığı doğruladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi (30), Arjantin’de eğlence dünyasının aranan bir figürü olan Wanda Nara (37) ile 2014'te aşk yaşamaya başlamıştı.
Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.
'BOŞANMA' İDDİALARI GÜNDEMDE!
Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ciudad Magazine'in iddiasına göre ünlü futbolcuya boşanma davası açtı.
Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi" ifadelerini kullandı.
TAKİPTEN DE ÇIKTI
Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.
WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Çok konuşulan ayrılık iddialarının ardından, Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi. America TV'ye konuşan Nara, şu ifadeleri kullandı:
Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.
Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.
'BOŞANMA' İDDİALARI GÜNDEMDE!
Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ciudad Magazine'in iddiasına göre ünlü futbolcuya boşanma davası açtı.
Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi" ifadelerini kullandı.
TAKİPTEN DE ÇIKTI
Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.
WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Çok konuşulan ayrılık iddialarının ardından, Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi. America TV'ye konuşan Nara, şu ifadeleri kullandı:
Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.