Wanda Nara sessizliğini bozdu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi (30), Arjantin’de eğlence dünyasının aranan bir figürü olan Wanda Nara (37) ile 2014'te aşk yaşamaya başlamıştı.Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ciudad Magazine'in iddiasına göre ünlü futbolcuya boşanma davası açtı.Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, "Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi" ifadelerini kullandı.Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.Çok konuşulan ayrılık iddialarının ardından, Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi. America TV'ye konuşan Nara, şu ifadeleri kullandı:Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım.