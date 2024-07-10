Deniz Seki kaza geçirdi!

Deniz Seki, yalnızca sahne almakla kalmıyor sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanıyor.Zaman zaman katıldığı programlarda, yaptığı paylaşımlarda söyledikleri ise gündeme gelmeyi başarıyorDeniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı, 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.