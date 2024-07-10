Deniz Seki kaza geçirdi!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı.
Deniz Seki, yalnızca sahne almakla kalmıyor sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanıyor.
Zaman zaman katıldığı programlarda, yaptığı paylaşımlarda söyledikleri ise gündeme gelmeyi başarıyor
Ayağını çatlattı
Deniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.
10 gündür evde
İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı, 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.
Özel ayakkabı giyiyor
Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.
Zaman zaman katıldığı programlarda, yaptığı paylaşımlarda söyledikleri ise gündeme gelmeyi başarıyor
Ayağını çatlattı
Deniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.
10 gündür evde
İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı, 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.
Özel ayakkabı giyiyor
Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.