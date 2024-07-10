  • USD: 32,74 - 32,80
  • EURO: 35,42 - 35,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deniz Seki kaza geçirdi!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı.

Ekleme: 10.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Deniz Seki, yalnızca sahne almakla kalmıyor sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanıyor.

Zaman zaman katıldığı programlarda, yaptığı paylaşımlarda söyledikleri ise gündeme gelmeyi başarıyor

Ayağını çatlattı

Deniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.

10 gündür evde

İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı, 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.

Özel ayakkabı giyiyor

Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

Deniz Seki kaza geçirdi!
Üniversitelerde ikinci öğretim devri bitti! YÖK'ten son dakika kararı
Tarihi zirve geldi! İstihdam dostu politikalar meyvelerini veriyor! Cevdet Yılmaz: Ekonomimizin potansiyelini yansıtıyor
Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'da program yapmayacak
Manisa BYD ile lig atlayacak! Üretim tarihi belli oldu
Özgür Özel'e hayal kırıklığı! Gündüz çağrı yaptı akşam sadece CHP katıldı
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
Ticaret Bakanlığı ek tedbir aldı! Oradan geçecek yolcular dikkat
Uzaya Türk ayak izi! Ulaşılan nüfus 5 milyar yükselecek! Başkan Erdoğan: Uydu üretiminde yeni bir safhaya geçtik...
AFAD Başkanı Memiş uyardı: İkazlara uyun
5 ilin valisi değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! Erken seçim tartışması havanda su dövmektir
12 ilde Narkoçelik-26 operasyonu
TÜRKSAT 6A'nın hizmet tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu: Dünya liginde yerimizi aldık
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de deprem yaratacak açıklama: Partide 50 vekilim var!
CHP'li belediyelerin işçi nefretİ! AK Partili isim ortaya çıkardı: Düşmanca tavır sergiliyorlar...
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Başka yere mi naklediliyor?
Kirada zam için eskiye dönüldü! İşte kiracı ve ev sahiplerini mağdur etmeyecek ortak yöntem
Hükümetten emekliye ek zam müjdesi! 1.8 milyon emeklinin faydalanacağı düzenlemenin detayları belli oldu
Başkan Erdoğan NATO'da hangi mesajları verecek? 5 madde öne çıktı! Dünyanın gözü o zirvede olacak
Mansur Yavaş'ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor
O kehanetler tüyler ürpertti! Baba Vanga’nın korkutan 2025 kehanetleri…

O kehanetler tüyler ürpertti! Baba Vanga’nın korkutan 2025 kehanetleri…

İslam Memiş en net tarihi açıkladı! 'Gram altın fiyatı 3 bin 500 TL'yi yıkıp geçecek'

İslam Memiş en net tarihi açıkladı! 'Gram altın fiyatı 3 bin 500 TL'yi yıkıp geçecek'

Apple'dan yapay zeka hamlesi! Evlerde görülecek...

Apple'dan yapay zeka hamlesi! Evlerde görülecek...

Prof. Dr. Naci Görür Muğla depremi sonrası uyardı! 'Fay uzun süredir hareketli'

Prof. Dr. Naci Görür Muğla depremi sonrası uyardı! 'Fay uzun süredir hareketli'

Tesla’daki teknik arızayı buldu! İşte, 7 yaşındaki küçük çocuğa Elon Musk’in cevabı…

Tesla’daki teknik arızayı buldu! İşte, 7 yaşındaki küçük çocuğa Elon Musk’in cevabı…

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Değeri 18 milyar dolar...

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Değeri 18 milyar dolar...