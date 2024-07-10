Burcu Biricik'ten 'annelik' itirafı!

Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik, Vogue Türkiye dergisine konuştu. Dergiye özel pozlar da veren ünlü isim, "Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur hiç bilmiyorum" itirafında bulundu.

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi ile magazin gündemine gelmişti. İkilinin kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı.Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla göz dolduran ünlü isimin kızına vereceği isim, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.35'inci doğum günü için yapılan pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik, mumları üflemeden önce sevdiklerine duygusal bir konuşma yapmıştı. Ünlü isim kızının adını da böylelikle açıklamış olmuştu.İlk kez anne olmak için gün sayan Burcu Biricik, Vogue Türkiye dergisine konuştu.Dergi için özel pozlar veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar, hiç bilmiyorum. Ama bu bilinmezlik beni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum.