Yeniden dede oluyor.

Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırmayı başaran dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger yeniden dede olacak olmanın heyecanını yaşıyor.Arnold Schwarzenegger'in Marvel filmlerinin yıldız ismi Chris Pratt ile evli olan 34 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger'den gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştüChris Pratt ile mutlu bir evliliği olan Katherine Schwarzenegger üçüncü kez anne olacağını duyurdu.Ünlü çiftin Eloise Christina ve Lyla Maria adında iki kızı daha bulunuyor. Pratt'in oyuncu Anna Faris ile evlilğinden ise Jack adında bir oğlu var.