Yeniden dede oluyor
Arnold Schwarzenegger'in ABD'li aktör Chris Pratt ile mutlu bir evliliği olan kızı Katherine Schwarzenegger'den güzel haber geldi. Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, üçünü bebeklerini beklediklerini açıkladı.
Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırmayı başaran dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger yeniden dede olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
ARNOLD SCHWARZENEGGER YENİDEN DEDE OLUYOR
Arnold Schwarzenegger'in Marvel filmlerinin yıldız ismi Chris Pratt ile evli olan 34 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger'den gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü
.
Chris Pratt ile mutlu bir evliliği olan Katherine Schwarzenegger üçüncü kez anne olacağını duyurdu.
Ünlü çiftin Eloise Christina ve Lyla Maria adında iki kızı daha bulunuyor. Pratt'in oyuncu Anna Faris ile evlilğinden ise Jack adında bir oğlu var.
ARNOLD SCHWARZENEGGER YENİDEN DEDE OLUYOR
Arnold Schwarzenegger'in Marvel filmlerinin yıldız ismi Chris Pratt ile evli olan 34 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger'den gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü
.
Chris Pratt ile mutlu bir evliliği olan Katherine Schwarzenegger üçüncü kez anne olacağını duyurdu.
Ünlü çiftin Eloise Christina ve Lyla Maria adında iki kızı daha bulunuyor. Pratt'in oyuncu Anna Faris ile evlilğinden ise Jack adında bir oğlu var.