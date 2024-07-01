  • USD: 32,83 - 32,89
  • EURO: 35,13 - 35,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeniden dede oluyor

Arnold Schwarzenegger'in ABD'li aktör Chris Pratt ile mutlu bir evliliği olan kızı Katherine Schwarzenegger'den güzel haber geldi. Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, üçünü bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Ekleme: 1.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 1.07.2024 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırmayı başaran dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger yeniden dede olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

ARNOLD SCHWARZENEGGER YENİDEN DEDE OLUYOR

Arnold Schwarzenegger'in Marvel filmlerinin yıldız ismi Chris Pratt ile evli olan 34 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger'den gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü

Yeniden dede oluyor.

Chris Pratt ile mutlu bir evliliği olan Katherine Schwarzenegger üçüncü kez anne olacağını duyurdu.

Ünlü çiftin Eloise Christina ve Lyla Maria adında iki kızı daha bulunuyor. Pratt'in oyuncu Anna Faris ile evlilğinden ise Jack adında bir oğlu var.

Yeniden dede oluyor
Bakan Uraloğlu'ndan müjde! Günde 1 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor
İzmir metrosunda Üçyol istasyonunda yürüyen merdiven kazası: 9 yaralı
Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade edilecek mi?
Bakan Şimşek'den enflasyon açıklaması
Gazze’de yakıt bitti son 48 saat! Hastalar ve bebekler ölümün eşiğinde
Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar! Bugün itibariyle yürürlükte
CHP'li başkan satış rekoruna koşuyır! 'Satmam' diye şeref sözü vermişti
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde Sibergöz-48 operasyonu
CHP'nin İmam Hatip nefreti bitmiyor! Mustafa Varank'tan Gökhan Günaydın'a yanıt
İzmir'deki bir binada doğal gaz patlaması: 3 ölü!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zammı için yeniden TÜFE dönemi: 1 Temmuz'da sınır kalkacak
İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!
50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!
Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den Cemil Tugay'a zam tepkisi: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i!
CHP’li Başkan makamında adam dövdürdü, dayaktan gözaltına alındı
İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
İzmir Selçuk ve Menderes'te orman yangınları! Yerleşim noktalarında risk yok, şüpheliler gözaltında
Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Peş peşe kritik zirveler: Putin ve Biden ile görüşecek
İBB’de emekçi kıyımı hız kesmiyor... 30 tecrübeli personel işten atıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

iPhone kullanıcılarına müjde! Artık para ödemeyeceksiniz

iPhone kullanıcılarına müjde! Artık para ödemeyeceksiniz

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

Çocuk parkında dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü başkasını tahrayla yaraladı

Uyarı geldi! Şifrenizi değiştirin

Uyarı geldi! Şifrenizi değiştirin

Genetik mühendisliğinde dev adım: DNA'yı isteğe göre programlayacaklar

Genetik mühendisliğinde dev adım: DNA'yı isteğe göre programlayacaklar

Apple'dan Google'ı kızdıracak açıklama: Safari'ye geçin!

Apple'dan Google'ı kızdıracak açıklama: Safari'ye geçin!