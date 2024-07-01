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Tanyeli'den ekrana dönüş

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, yemek programıyla ekrana dönüyor. Tanyeli, "Artık hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum." dedi.

Ekleme: 1.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 1.07.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli, 'Ben dilenci değilim' diyerek yeni bir televizyon programına başlayacağını duyurdu. Tedavi süresince 3 milyon TL tutan hastane masraflarını yakın dostlarının ödediğini belirten Tanyeli, artık kimseye yük olmak istemediğini söyledi.

Kalkan'da Lures Hotel'deki bir davete katılan Tanyeli, "Maddi olarak hazırlıksızdım. Asla dilenci değilim. Ebru Gündeş, Hakan Altun, Yıldız Tilbe ve Sibel Can destek oldu. Kimseye telefon açıp, bir şey istemedim. Onlar bana vefasını gösterdi. Hiç çekinmeden kanal kanal dolaştım. 'Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum artık' dedim. Programı kaptım' dedi. Yemek programı yapacağını belirten Tanyeli, "Çekimlere önümüzdeki hafta başlıyorum. Programın adı 'Tanyeli ile Lezzetli Sohbetler'. Elim lezzetlidir" dedi. Tanyeli sağlık durumu hakkında ise, "İki gün önce radyoterapim bitti. Maalesef davetsiz misafirler boynum ve koltuk altımda bulundu' açıklamasını yaptı.
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