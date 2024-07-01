Şevval Sam 30. yılını kutladı!

Bir dönemin reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde rol aldıktan sonra hayran kitlesi daha da artan ve hem oyunculuğu hem de sahnesiyle sık sık adından söz ettiren Şevval Sam, 30. yıladır sahnelerde olmasını büyük bir coşkuyla kutladı.Gece için aylardır hazırlık yapan Sam, tarzıyla yine adından söz ettirdi. 50 yaşındaki Sam sahneye göğüs dekolteli kabarık bir elbiseyle çıktı. Yıllara meydan okuyan Şevval Sam'ı görenler, hayran kaldı.Sam ayrıca geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sınıf farkı yok dediği için eleştirilmesine dair de konuşarak "Yaş ilerledikçe daha az cümleyle daha anlaşılabilir olmaya çalışıyorum ama sanırım hala daha fazla cümle kurmak zorundayım" dedi.Şevval Sam'ı annesi Leman Sam da sahnede yalnız bırakmadı.