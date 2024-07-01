5 bin öğrenci için burs istedi

En son Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Aile dizisiyle ekranda yer alan Nejat İşler iddiaya göre bir bankanın reklam filminde yer aldı. Ancak ünlü oyuncu, para yerine burs istedi.

Oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nejat İşler, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.



Para yerine burs



Bir bankadan reklam filmi için seslendirme teklifi alan Nejat İşler, para istemediğini belirterek bankanın öğrencilere burs vermesi şartını koydu.



Bankanın bin öğrenci önerisine, bunun yarısı sayıda öğrenci okuttuğunu belirten Nejat İşler, sayının beş bine çıkarılmasını istedi.



"Helal olsun"



Banka, İşler'in bu isteğini kabul etti. Sosyal medyada gündem olan bu haber sonrası oyuncuya yorum yağdı.



