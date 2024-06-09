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Yıllar sonra takip ettiler!

Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan ve diziden sonra hiç görüşmedikleri öne sürülen Beren Saat ile Hazal Kaya, 15 yıl sonra sosyal medyadan birbirlerini takibe aldı.

Ekleme: 9.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 9.06.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor...

Bu defa fsane dizide Bihter'i canlandıran Beren Saat ile Nihal'i canlandıran Hazal Kaya'nın yıllar sonra birbirini takip etmesi gündeme geldi.

Yıllar sonra takip ettiler!

Konuşmadıkları iddia edilmişti

Dizinin Bihter'i Beren Saat ile Nihal'i Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı iddia edilmişti.

Ancak 2024 yılının ilk aylarında Saat ile Kaya'nın Seluk Yöntem'le bir araya gelmesi küslük iddialarına nokta koymuştu.


Yıllar sonra takip ettiler!

Öte yandan Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda Aşk-ı Memnu'da babası Adnan Ziyagil'i oynayan Selçuk Yöntem'le bir araya gelmişti.

Selçuk Yöntem, eski rol arkadaşına sarıldığı kareye 'Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi' notunu düşmüştü.
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