Formda kalmanın sırrını verdi!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay formda kalmanın sırrını "acıklı bir durum" diyerek anlattı. Nurgül Yeşilçay verdiği 15 kilonun sırrını şu sözlerle paylaştı."Aç kalmadıkça zayıflayamıyorsun. Aslında bu kiloları iki yılda verdim."Son dönemde yine kilo almaya başladım. Aç kalmak acıklı bir durum.""Gün içinde 16-18 saat aç kalın, sonra az yiyin. Ondan sonra kilo veriyorsunuz."