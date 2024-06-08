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Formda kalmanın sırrını verdi!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün bir davette görüntülendi. Son dönemde verdiği 15 kiloyla gündemde olan Yeşilçay, formda kalmanın sırrını verdi.

Ekleme: 8.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 8.06.2024 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay formda kalmanın sırrını "acıklı bir durum" diyerek anlattı. Nurgül Yeşilçay verdiği 15 kilonun sırrını şu sözlerle paylaştı.

"Aç kalmadıkça zayıflayamıyorsun. Aslında bu kiloları iki yılda verdim."

Formda kalmanın sırrını verdi!

Son dönemde yine kilo almaya başladım. Aç kalmak acıklı bir durum."

"Gün içinde 16-18 saat aç kalın, sonra az yiyin. Ondan sonra kilo veriyorsunuz."

Formda kalmanın sırrını verdi!

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