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Metin Yıldız'dan dikkat çeken gönderme!

Komedi programı 'Çok Güzel Hareketler' ile ünlenen, daha sonra birçok yapımda kamera karşısına geçen Metin Yıldız, 5 Kasım 2023'te tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'la ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Ekleme: 7.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 7.06.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 7,5 aylık hamile olan eşi ile önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

"PASTANIN ÜZERİNDEN DOLARLARI SÖKTÜRDÜM"

Doğum günü olduğunu söyleyen Metin Yıldız, "50'nci yaş günüm için pasta yapmışlar, almaya gittik. Pastanın üzerinde taç, tesbih ve dolarlar vardı. 'Ben Dilan Polat mıyım, bu da neyin nesi?' dedim. Pastanın üzerinden dolarları söktürdüm, şimdi bu hale geldi" diyerek kahkaha attı.

Elinde yaş günü pastası ile poz veren ünlü oyuncu, "Boş olan yerlere 'İkizler burcuyum ama tedavi görüyorum' yazdırdım" açıklamasını yaptı.

Metin Yıldız'dan dikkat çeken gönderme!

TEHLİYE TALEBİNE RET!

Altı aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirerek kendine zarar vermesinin ardından 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Polat'ın tahliye talebini reddedilirken; Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nda hazırlanan raporda, "Önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denilmişti.

Metin Yıldız'dan dikkat çeken gönderme!
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