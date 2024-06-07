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Hepsi Grubu'nda sular durulmuyor!

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük ile Gülçin Ergül arasındaki tartışmaya Cemre Kemer dahil oldu.

Ekleme: 7.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 7.06.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Hepsi Grubu üyeleri arasında sular durulmuyor...

Bir döneme damga vuran grup, Gülçin Ergül'ün veda etmesinin ardından dağıldı ve müzik kariyerlerine son verdi. Yoluna tek başına devam eden Gülçin ile diğer grup üyeleri ise geçtiğimiz yıl barıştı.

Ancak bu barışmaya nazar değdi...

Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Hepsi Grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söyledi.

Ancak Yürük, birkaç ay önce projelerin rafa kalktığını "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diye açıklamıştı.

Hepsi Grubu'nda sular durulmuyor!

"Hayır diyebilmek önemli"

Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Cemre'den açıklama

Tüm bu süreçte tartışmalara dahil olmayan ve sessizliğini koruyan Cemre Kemer, dün sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Ünlü isim, Hepsi Grubu üyeleri arasındaki tartışma ile ilgili soruyu da yanıtladı.

"Yeni şarkısı çıkıyor galiba"

Cemre Kemer, konuya dahil olmak istemediğini söylediği videoda şu ifadeleri kullandı:

Bebeğimin 40'ı yeni çıktı arkadaşlar. Konuyu hâlâ tam kavrayamadım. Açıkçası canım istemedi. Yani şu an buna girmek istemedim. Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum...

Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim. O yüzden hayırlı uğurlu olsun inşallah, çok dinlensin.

Hepsi Grubu'nda sular durulmuyor!
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