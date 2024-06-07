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Apar topar ameliyata alındı!

Birçok başarılı yapımdan bildiğimiz oyuncu Burcu Kara hayranlarını korkutan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 7.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 7.06.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Ekranların ünlü ismi Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne olmuştu.

Ünlü oyuncu hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu.

Apar topar ameliyata alındı!

"Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu sosyal medyada iyi olduğu anlara ait eğlenceli paylaşımlar da yaparak hayranlarını mutlu etti. Kara'nın hastane odasında ameliyat sonrası oje sürmesi dikkat çekti.

Apar topar ameliyata alındı!
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