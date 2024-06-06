UZİ sahnede şoku yaşadı!

"Umrumda Değil", "Krvn", "Paparazzi", "Arasan Da" ve "Makin" gibi şarkıları ile çok sevilen ünlü rapçi Uzi, son dönemin en popüler isimleri arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray için bestelediği "Şampiyon" marşını yayınlayarak büyük beğeni toplayan Uzi, önceki akşam konser verdi.Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici, Uzi'ye çakmak attı. Bu duruma çok sinirlenen Uzi, "Sakın bir daha görmeyeyim o çakmağı. Vallahi alırım seni buraya, vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam?" diyerek tehditkar sözler savurdu. Konserdeki o görüntüler kısa sürede gündem oldu.