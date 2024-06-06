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UZİ sahnede şoku yaşadı!

Ünlü rapçi Uzi, önceki akşam hayranları ile bir araya geldi. Şarkılarını seslendiren Uzi'ye seyirciden biri çakmak attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 6.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 6.06.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
"Umrumda Değil", "Krvn", "Paparazzi", "Arasan Da" ve "Makin" gibi şarkıları ile çok sevilen ünlü rapçi Uzi, son dönemin en popüler isimleri arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray için bestelediği "Şampiyon" marşını yayınlayarak büyük beğeni toplayan Uzi, önceki akşam konser verdi.

UZİ'YE SAHNEDEYKEN ÇAKMAK ATTILAR

Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici, Uzi'ye çakmak attı. Bu duruma çok sinirlenen Uzi, "Sakın bir daha görmeyeyim o çakmağı. Vallahi alırım seni buraya, vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam?" diyerek tehditkar sözler savurdu. Konserdeki o görüntüler kısa sürede gündem oldu.

UZİ sahnede şoku yaşadı!
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