Dilan Çiçek Deniz aşkı doğruladı

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu ile bir süre aşk yaşayan ancak yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı.DİLAN ÇİÇEK DENİZ RAFAEL CEMO ÇETİN AŞKINI DOĞRULADISosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren ve estetikleri ile konuşulan Dilan Çiçek Deniz'in Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'in aşk iddiası doğru çıktı.Ünlü oyuncu Deniz, Rafael Cemo Çetin ile ilişkisinin nasıl gittiği sorulması üzerine gülümseyerek 'Her şey güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor.' diyerek cevap verdi.