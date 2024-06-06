Davet tarzı beğeni topladı

Duy Beni dizisiyle adını duyurmuş olan Helin Kandemir, bir ödül töreninde boy gösterdi. Güzelliği ile adından söz ettiren Helin Kandemir, davet tarzı ile beğeni topladı.

Duy Beni dizisinde hayat verdiği "Leyla" karakteriyle hafızalarda yer edinen genç oyuncu Helin Kandemir, Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı "Bihter" filminde canlandırdığı "Nihal" karakteriyle de dikkatleri üzerine çekti.Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeyi başaran Helin Kandemir, Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katıldı. Geceye beyazlar içinde katılan güzel oyuncu, giydiği takım elbise kombinini gold takıları ve sade bir makyaj ile tamamladı.Ünlü oyuncu, bu hali ile takipçilerinden tam not aldı. Helin Kandemir'e; 'Çok güzel görünüyor', 'Bu güzellik şaka mı?' yorumları yapıldı.