Berfu Yenenler'i rezil etti!

"Ünlü olmak gibi bir düşüncem yoktu" diyen Berfu Yenenler'i programında rezil eden Hülya Avşar, gündeme oturdu.

Talk Show Perileri isimli YouTube programıyla ve programda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olarak katıldı.Programda eşiyle sık sık kavga ettiklerini hatta sahneye bile çoğu zaman küs çıktıklarını açıklayan Yenenler'i, Hülya Avşar rezil etti.Ünlü olmak gibi bir amacının olmadığının altını çizen Berfu Yenenler'e Hülya Avşar'dan imalı sözler geldi.Hülya Avşar'ın, "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş." diyerek dalga geçmesi üzerine Berfu Yenenler, ne diyeceğini bilemedi.Lafı değiştirmeye çalışan 29 yaşındaki Yenenler, “Güzellik yarışması ünlü yapmaz” deyince Hülya Avşar, “Nasıl ünlü yapmaz?” diyerek kendini gösterdi.