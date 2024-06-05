CZN Burak rekor kırdı!

Çektiği videolar ve sosyal farkındalık etkinlikleriyle birçok kişinin beğenisini kazanan Burak Özdemir, nam-ı diğer CZN Burak, sosyal medyada rekorlarına bire yenisini daha ekledi.Özellikle Filistinlilere verdiği destekle gönüllerde taht kuran Burak Özdemir, Türkiye'de TikTok, Instagram ve Threads'in ardından YouTube'da da en çok abonenin sahibi oldu.16,2 milyon aboneye ulaşan CZN Burak'ın YouTube kanalı, birbirinden ilginç videolarla takipçiler tarafından beğeniliyor.