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Caner Özyurtlu Türkiye'yi terk etti!

Türkiye'yi, terk edip Yunanistan'a taşındığını söyleyen oyuncu Caner Özyurtlu , hayatında ilk defa barınma garantisi olduğunu ve artık komünist olduğunu söyledi.

Ekleme: 5.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 5.06.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu, Türkiye'yi terk ettikten sonra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sürekli gündem oluyordu.

Özyurtlu, son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Özyurtlu, programda hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Komünistim şu anda"

Yunanistan'a taşındığını söyleyen oyuncu, "Benim hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, 1 senedir. Ve önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Çünkü ben hayatın bu kadar değişeceğini düşünmüyordum.

"Stresim yok"

Kira stresim olmayınca bu kadar huzurlu uyanabileceğimi, anksiyetemin yüzde 95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum.

Sermaye karşıtı değildim, sermaye karşıtı oldum. Sol zihniyetliydim ama kapitalizmin dünyaya bir şeyler kattığını düşünüyordum, geçti." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar birbirlerine o kadar iyi davranıyor ki"

"Çünkü Yunanistan'da kapitalizme izin yok gibi bir şey. İnsanların ruhu sol ve görüyorsunuz, evet belediyeler kötü, yollar kötü gibi ama insanlar birbirlerine o kadar iyi davranıyor ki. Çünkü varoluşunla değerli olduğun bir yerde ilk defa vakit geçiriyorum yani. O yüzden şu an ben biraz para kazanmamayım ama hayatta kalabilecek kadar bir şeyler yapabileyim, gizli gizli yapsam bile, çünkü Caner Özyurtlu ismiyle daha fazla para kazanıyorsun saçma bir şekilde, böyle çok dikkat çekmeden yaşamımı böyle tamamlamak istiyorum."

Caner Özyurtlu Türkiye'yi terk etti!
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