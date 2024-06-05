  • USD: 32,27 - 32,33
  • EURO: 35,10 - 35,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Boşanma sonrası ilk kez konuştu!

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Buse Terim boşanma sonrası il açıklamasını yaptı.

Ekleme: 5.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 5.06.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmişti.

Mutlu evliliklerine nazar değen ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına aldı. Ancak Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'dan kötü haber, geçtiğimiz mart ayında geldi.

Tek celsede bitirdi

Ünlü çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Buse Terim'e ayrılık nedeni soruldu.

Terim ise şöyle yanıt verdi;

'Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise ayrılmak, boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz, iki tane kızımız var. O yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için'

Boşanma sonrası ilk kez konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'i kabul edecek
Bakan Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: İstanbul'daki sorun çözüme kavuşuyor
Kadın ve bakıcı destek projesine başvuru 12 bini aştı: Teşvik ödemesi ağustosta başlayacak
AK Partili Başdaş’tan CHP’ye ‘EXPO’ çıkışı... 'Bizi dünyaya rezil ettiniz'
FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı
TCMB'den yeni ödeme sistemi: İkinci el araç satışında başladı
Emekliler bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Öğretmen atamalarında yeni dönem! Şartlar değişiyor
2 ayda 60 milyon dolar geldi! Tasarruf paketi Meclis'e geliyor
PKK terör örgütünün siyasal organı DEM Parti'den Meclis'te provokasyon!
AK Parti Milletvekili Haluk İpek’ten DEM Parti’ye ‘kayyum’ tepkisi!
Kurban Bayram Tatili 9 gün oldu mu? Başkan Erdoğan kararı açıkladı
Ekipler sahada! Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Bakanlık göz açtırmadı...
Kılıçdaroğlu Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ve enflasyon mesajı
Açık açık söyledi! 11 Haziran engellenmezse Türkiye 12 Haziran'da...
CHP'li kıyım makinesi! İşçiler Egemenlik Binası'na dayandı:
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
15 ilde Sibergöz-43 operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
İZSU’nun açıklamasına AK Partili Kaya’dan tepki: En son ne zaman musluktan su içtiniz?
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İslam Memiş'ten '6-7' Haziran' uyarısı geldi! Şu anki rakamlar...

İslam Memiş'ten '6-7' Haziran' uyarısı geldi! Şu anki rakamlar...

Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Türkiye'yi 9 kez turlayan bisiklet gezgini 10. tura başladı

Türkiye'yi 9 kez turlayan bisiklet gezgini 10. tura başladı

Youtube'da zirve onun! 300 milyona yaklaşıyor: Müzik şirketini geride bıraktı

Youtube'da zirve onun! 300 milyona yaklaşıyor: Müzik şirketini geride bıraktı