Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle tanınan Fatma Karanfil, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.Durumunun kritik olduğu açıklanan Karanfil'den bugün ise acı haber geldi.Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen oyuncu, 72 yaşındaydı.Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu:Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır.Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur.3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazandı ve sinemaya adım attı.1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya gitti burada tekstil eğitimi aldı. Ayrıca, göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.