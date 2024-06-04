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Hande Erçel'in zor anları!

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı dün akşam gerçekleşen ödül törenine el ele katıldı. Dantelli elbisesi yüzünden zor anlar yaşayan Hande Erçel'e Hakan Sabancı'nın yardım etmemesi gündem oldu.

Ekleme: 4.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 4.06.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Hande Erçel, her davete el ele katılmaya devam ediyor.

Dün akşam da bir ödül gecesine katılan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile mekana giriş yaptı. Geceye siyah seçimiyle damga vuran çiftin gergin hallerinin yanında tavırları da gündem oldu.

Hande Erçel'in zor anları!

Ödül aldı

Gecede ödül alan Hande Erçel sahneye çıkmak isterken elbisesiyle zor anlar yaşadı.

Elle Style Awards Gecesi'nde 'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel, sahneye çıkarken elbisesi ayakkabısına takıldı. Hande Erçel'e elbisesiyle boğuşurken herkes izledi.

Hakan Sabancı izledi

Tam arkasında oturan Hakan Sabancı'nıın yardım etmek yerine sadece izlemesi tepkilere neden oldu.

Hande Erçel'in zor anları!
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