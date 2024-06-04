Hande Erçel'in zor anları!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Hande Erçel, her davete el ele katılmaya devam ediyor.Dün akşam da bir ödül gecesine katılan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile mekana giriş yaptı. Geceye siyah seçimiyle damga vuran çiftin gergin hallerinin yanında tavırları da gündem oldu.Gecede ödül alan Hande Erçel sahneye çıkmak isterken elbisesiyle zor anlar yaşadı.Elle Style Awards Gecesi'nde 'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel, sahneye çıkarken elbisesi ayakkabısına takıldı. Hande Erçel'e elbisesiyle boğuşurken herkes izledi.Tam arkasında oturan Hakan Sabancı'nıın yardım etmek yerine sadece izlemesi tepkilere neden oldu.