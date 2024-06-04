  • USD: 32,15 - 32,21
  • EURO: 34,86 - 34,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bebek'te sürpriz birliktelik!

'Arka Sokaklar', 'Kırgın Çiçekler' gibi dizilerde boy gösteren Tolga Yüce, önceki akşam Bebek'te bulunan bir balıkçıdan kendisi gibi oyuncu olan Lilya İrem Salman ile görüntülendi.

Ekleme: 4.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 4.06.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuğa ilkokul yıllarında piyeslerde yer alarak başlayan ve Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü ve Turkey New York’ta oyunculuk eğitimleri alan Tolga Yüce Hollywood filmleriyle adını duyurmuştu.

30'un üzerinde filmde ve 10'dan fazla dizi ve tiyatroda oynayan Yüce, son olarak Bebek'te görüntülendi.

2015 yılında İbrahim Hacıoğlu'nun başrolde olduğu "Kafes" filmiyle ve 2019 yılında gösterime giren "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filmindeki Ferhat rolüyle hafızalara kazınan isim, son olarak The Hope (Umut) adlı Hollywood filminde de başroldeydi.

Bebek'te sürpriz birliktelik!

GÜZEL OYUNCU PANİKLEDİ

Tolga Yüce, önceki akşam kendisi gibi oyuncu Lilya İrem Salman ile Bebek Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta patlayan flaşların azizliğine uğrayan ikili fena panikledi. Elindeki güller ile dikkat çeken güzel oyuncu Salman, görüntü vermek istemezken Tolga Yüce ise, "Lilya ile akşam yemeği yedik şimdi evlerimize giriyoruz" diyerek evlerinin yolunu tuttular.

Bebek'te sürpriz birliktelik!


Bakan Fidan'dan Gazze mesajı! 'Güvenli sayılabilecek bir yer yok'
Bu enkazın sorumlusu CHP! Rant algısı ile kentsel dönüşümü engellediler
Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti
Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde Kalkan-23 operasyonları
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Almanya'da TOGG heyecanı: Türkiye'nin gururu Avrupa'ya açılıyor
Tarihte böylesi görülmedi! 'Büyümede dengelenme var'
Suudi Arabistan eğitim müfredatını siyonistleştiriyor! Filistin'i gösteren haritaları kaldırdılar
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
İsrail kritik noktayı hedef aldı: Türkiye sınırına yaklaştılar!
Mısır resmen duyurdu: Hamas teklifi kabul etti İsrail'i bekliyoruz
Türkiye'nin Mayıs 2024 ihracatı: 24,1 milyar dolar
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
ABB'nin sorumsuzluğu ve vurdumduymazlığı ile teleferik hizmet dışı bırakıldı
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a yükseldi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda YHT'lere ek sefer
Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
CHP'nin araçları bildiğiniz gibi! Motoru alev aldı: Yolcular canından oluyordu...
O ilimizde heyecan yaratan iddia: Altında yeraltı şehri olabilir!

O ilimizde heyecan yaratan iddia: Altında yeraltı şehri olabilir!

Bahçede üzerine bastığı yılan sonu oldu! Yaşlı kadının kahreden ölümü

Bahçede üzerine bastığı yılan sonu oldu! Yaşlı kadının kahreden ölümü

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Büyük su kesintisi! O ilçelere saatlerce su yok

Büyük su kesintisi! O ilçelere saatlerce su yok

Instagram o özelliği test ediyor! Saç baş yoldurtacak

Instagram o özelliği test ediyor! Saç baş yoldurtacak

Araç kullanıcılarına müjde! İndirim bekleniyor

Araç kullanıcılarına müjde! İndirim bekleniyor