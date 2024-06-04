Bebek'te sürpriz birliktelik!

'Arka Sokaklar', 'Kırgın Çiçekler' gibi dizilerde boy gösteren Tolga Yüce, önceki akşam Bebek'te bulunan bir balıkçıdan kendisi gibi oyuncu olan Lilya İrem Salman ile görüntülendi.

Oyunculuğa ilkokul yıllarında piyeslerde yer alarak başlayan ve Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü ve Turkey New York’ta oyunculuk eğitimleri alan Tolga Yüce Hollywood filmleriyle adını duyurmuştu.30'un üzerinde filmde ve 10'dan fazla dizi ve tiyatroda oynayan Yüce, son olarak Bebek'te görüntülendi.2015 yılında İbrahim Hacıoğlu'nun başrolde olduğu "Kafes" filmiyle ve 2019 yılında gösterime giren "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filmindeki Ferhat rolüyle hafızalara kazınan isim, son olarak The Hope (Umut) adlı Hollywood filminde de başroldeydi.GÜZEL OYUNCU PANİKLEDİTolga Yüce, önceki akşam kendisi gibi oyuncu Lilya İrem Salman ile Bebek Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi.Çıkışta patlayan flaşların azizliğine uğrayan ikili fena panikledi. Elindeki güller ile dikkat çeken güzel oyuncu Salman, görüntü vermek istemezken Tolga Yüce ise, "Lilya ile akşam yemeği yedik şimdi evlerimize giriyoruz" diyerek evlerinin yolunu tuttular.