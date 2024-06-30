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Ünlü oyuncu isyan etti!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine ateş püskürdü. Nalçakan, 'Yahu Allah sizi ıslah etsin' diyerek çıkan haberleri yalanladı. Ünlü oyuncu, haberleri yapanlar hakkında cezai işlem başlatacağını da söyledi.

Ekleme: 30.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu isyan etti!

Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat veren ünlü oyuncu Celil Nalçakan ile ilgili 'öldü' iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde ifadeler yer aldı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor"

Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan yalan haberlere karşı tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."

Ünlü oyuncu isyan etti!
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