Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'a ters köşe

Hülya Avşar'ın Youtube programına katılan Meryem Uzerli, özel hayatı hakkındaki sorulara cevap verdi.RU'da canlandırdığı karakter ve cesur sahneleriyle ortaya çıkan Uzerli, Hülya Avşar'ın 'Neden seninle evlenmediler' sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı.'Bazen hayat seni yaşıyor'Avşar, sorusunun ardından durumu toparlamaya çalışsa da bu soru, sosyal medyanın gündemine oturdu.Meryem Uzerli, soruya karşılık olarak 'Onlar benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak,' şeklinde yanıt verdi.'Aşk için başarılı ya da başarısız yok'Uzerli 'Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok' dedi.