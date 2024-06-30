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Eski eşine öyle bir taş attı ki...

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Magazin gündemine sık sık gelen Ceyda Düvenci sosyal medyada yine rahat durmadı... Yeni sevgilisi Güçlü Mete'yi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı.

Ekleme: 30.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Ceyda Düvenci sosyal medyada yine rahat durmadı... Yeni sevgilisi Güçlü Mete'yi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı.

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi.

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Bülent Şakrak boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye yelken açarken Ceyda Düvenci'nin adı da ünlü radyocu Mete Güçlü ile aşk iddialarına karıştı ve çift birlikte görüntülenerek aşklarını ilan ettiler.

Eski eşine öyle bir taş attı ki...

Her fırsatta sosyal medya üzerinden yeni sevgilisine olan aşkını ilan eden Ceyda Düvenci bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

GÜVENE DEĞİNDİ!

Düvenci, 'Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın' sözünü alıntılayıp 'İkisi birden bulununca off oluyormuş' notunu düştü.

Ünlü isim bu paylaşımı yeni sevgilisi Güçlü Mete'ye övgü olarak algılanırken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme olarak algılandı. Sosyal medyada ise, 'Ne zaman bitecek laf sokmaları?' gibi yorumlar yapıldı.

Eski eşine öyle bir taş attı ki...

Öte yandan Ceyda Düvenici ve Bülent Şakrak'ın eski aşkları da merak edildi.

Hatta Ceyda Düvenci'nin 2 yıl boyunca Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evli kaldığını ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

İşte Ceyda Düvenci'nin eski eşleri ve sevgilileri...

Eski eşine öyle bir taş attı ki...


Eski eşine öyle bir taş attı ki...

CEYDA DÜVENCİ - KAAN GİRGİN



Eski eşine öyle bir taş attı ki...



BÜLENT ŞAKRAK
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