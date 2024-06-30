Deniz Akkaya'ya sosyal medya yasağı

Eski manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etti.Bunun üzerine 16 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alındı ve duruma karşı baba Efe Önbilgin harekete geçti.Baba Önbilgin mahkeme başvurarak 16 yaşındaki kızının velayetini kendisine verilmesini talep etti.Genç kız babasına teslim edildiMahkeme küçük kız baba Efe Önbilgin'e teslim etti.Efe Önbilgin bu kararın ardından kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu.Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi.Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin adına; şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.Bir süredir Sosyal Hizmetlerde kalan Ayşe'nin velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı.Babasıyla birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtildiAile mahkemesi kuruduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtildi.Raporda, Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer aldı.