  • USD: 32,13 - 32,19
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıllara meydan okuyor!

Kıbrıs’ta bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Kubat, şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahne öncesi basının karşısına çıkan Kubat, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara samimi yanıtlar verdi.

Ekleme: 3.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 3.06.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Kıbrıs’ta lüks bir otelde izleyicileriyle buluşan başarılı şarkıcı Kubat, şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Son olarak 19 Mayıs'ta Kırıkkale'de konser veren isim, Kıbrıs sahnesi öncesi basının karşısına çıkarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"HİÇ DEĞİŞMİYORUM"

Her şeyin yolunda olduğunu yoğun konserinin devam ettiğini söyleyen Kubat, “Balmumu heykeli gibiyim hiç değişmiyorum dimi arkadaşlar. Çok yakında sürprizlerle geleceğim. Hiç tahmin etmediğiniz isimlerle düet yapacağım" dedi.

Yıllara meydan okuyor!

"HERKES GENÇ KALMAK İSTİYOR"

"Son zamanlarda erkek sanatçılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna Kubat, “Kişi nasıl mutlu oluyorsa öyle yapmalı ben biraz bu konuda şanslıyım. Geçenler de özel bir gece de sevgili Emel Sayın, 'biraz bir şeyler mi yapmak lazım yaş ilerledi' dedi. En son bana baktılar, 'ya sen hiç değişmiyorsun balmumu heykeli gibisin' dediler. Zamanı gelince minik minik dolgular botoks olabilir. Deformasyona karşıyım bambaşka bir insan oluyor tanımıyorsun. O insan nasıl içine sindiriyor ben onun anlayamıyorum. Ama sindiriyorsa da olabilir. Ömür uzadı herkes genç kalmak istiyor" yanıtını verdi.

YOĞUN İLGİ

İki saat sahnede kalan Kubat, farklı yörelere özgü türküleri ile geceye katılan sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Söylediği hüzünlü parçalarla konuklarını duygulandıran Kubat, hareketli parçalarla da neşeli anlar yaşattı.

Yıllara meydan okuyor!
İsrail kritik noktayı hedef aldı: Türkiye sınırına yaklaştılar!
Mısır resmen duyurdu: Hamas teklifi kabul etti İsrail'i bekliyoruz
Türkiye'nin Mayıs 2024 ihracatı: 24,1 milyar dolar
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
ABB'nin sorumsuzluğu ve vurdumduymazlığı ile teleferik hizmet dışı bırakıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda YHT'lere ek sefer
Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
CHP'nin araçları bildiğiniz gibi! Motoru alev aldı: Yolcular canından oluyordu...
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı
Günden güne eriyor! İYİ Parti'de bir istifa daha!
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi
Naci Görür'den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek
Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon oranlarında! İşte olası zam senaryoları
Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Bakanlık çalışmaları hızlandırdı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-20 operasyonu
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar
Bakan Özhaseki: Çöken binanın 1,5 katının kaçak olarak eklendiği tespit edildi
MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye'de 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

9 yıllık kimlik kabusu! Hakkında sık sık yakalama kararı çıkıyor

9 yıllık kimlik kabusu! Hakkında sık sık yakalama kararı çıkıyor

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

İnsanlığın bittiği nokta! Müge Anlı'da kan donduran olay

İnsanlığın bittiği nokta! Müge Anlı'da kan donduran olay

Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası…

Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası…