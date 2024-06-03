Yıllara meydan okuyor!

Kıbrıs’ta lüks bir otelde izleyicileriyle buluşan başarılı şarkıcı Kubat, şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.Son olarak 19 Mayıs'ta Kırıkkale'de konser veren isim, Kıbrıs sahnesi öncesi basının karşısına çıkarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Her şeyin yolunda olduğunu yoğun konserinin devam ettiğini söyleyen Kubat, “Balmumu heykeli gibiyim hiç değişmiyorum dimi arkadaşlar. Çok yakında sürprizlerle geleceğim. Hiç tahmin etmediğiniz isimlerle düet yapacağım" dedi."Son zamanlarda erkek sanatçılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna Kubat, “Kişi nasıl mutlu oluyorsa öyle yapmalı ben biraz bu konuda şanslıyım. Geçenler de özel bir gece de sevgili Emel Sayın, 'biraz bir şeyler mi yapmak lazım yaş ilerledi' dedi. En son bana baktılar, 'ya sen hiç değişmiyorsun balmumu heykeli gibisin' dediler. Zamanı gelince minik minik dolgular botoks olabilir. Deformasyona karşıyım bambaşka bir insan oluyor tanımıyorsun. O insan nasıl içine sindiriyor ben onun anlayamıyorum. Ama sindiriyorsa da olabilir. Ömür uzadı herkes genç kalmak istiyor" yanıtını verdi.İki saat sahnede kalan Kubat, farklı yörelere özgü türküleri ile geceye katılan sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Söylediği hüzünlü parçalarla konuklarını duygulandıran Kubat, hareketli parçalarla da neşeli anlar yaşattı.