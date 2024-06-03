Sertab Erener'den KKTC rüzgarı!

6 bin kişiye seslenen sanatçı, yaklaşık iki saat fenomen şarkılarını okudu. Erener, “Uzun zaman sonra burada olmak ve sizleri görmek çok güzel. Hoş geldiniz” şeklinde konuştu.Kurdele kesimine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel ile kurdeleyi beraber kesti.Uzun zaman sonra Yavru vatan'da sahne alan Sertab Erener, Kıbrıs'lı hayranlarına harika bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Erener, en sevilen şarkılarını seslendirdi.