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Nilsu Berfin Aktaş diyete başlıyor!

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, hayranları için kendini anlattı. Şu sıralar diyette olduğunu söyleyen güzel oyuncu, yemekleri sadece kokladığını söyledi.

Ekleme: 3.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 3.06.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Ekranların yeni yüzlerinden Nilsu Berfin Aktaş, bir dergiye verdiği röportajla dikkat çekti.

Kendini anlatan güzel oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"Gözlem alışkanlığım var"

Gözlem yeteneğinin oyunculuğunu çok beslediğini söyleyen Aktaş, "Oyunculuğa başladığımdan beri gözlem yapıyorum. Bir ara hastanelerde insanların en doğal hallerini izlediğim oldu. Gözlem alışkanlığım oyunculuk kesemi dolduruyor." diye konuştu.

Hedefinin oyunculuk atölyesi açmak olduğunu ifade eden Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncu olmak isteyen, benim yolumdan geçen herkese el uzatmak, yardımcı olmak istiyorum.

Nilsu Berfin Aktaş diyete başlıyor!

"Hiç kolay olmadı"

Bir yarışma programında 30 bin kişi içinden ikinci oldum. ‘Kuzey Yıldızı’ projesinde iki sezon Gökçe karakterini canlandırdım. Ama hiç kolay olmadı.

"Ortadan kaybolurum"

Bir sorun varsa ortadan yok olmak istiyorum. Niye yardım istemedin diyorlar. Aklıma gelmedi diyorum. Bence yardım almalıyız, ayıp değil.

"Oyunculuğun en sevdiğim yanı.."

Oyunculuğun en sevdiğim yanı tek meslek yapmamamız. Doktor, öğrenci, şarkıcı, modacı, hatta çocuk oldum.

Senaryoyu okuduğum zaman her karakter için heyecanlanmalıyım. Dramın içinde komedi olması, hayatın içinden olması beni çekiyor.

"Başarıyorum"

Şarkı söylemeyi bayılıyorum. İlk başlarda kimse bana inanmadığı için şimdi benimle gurur duymalarını çok istiyorum ve başarıyorum. Bu benim en büyük motivasyonum.

"9 kilo aldım"

Hamile bir kızı canlandırdığım için 9 kilo aldım. Ama çocuk doğdu, büyüdü şimdi o kiloları geri verme zamanı. Yemekleri sadece kokluyorum bu aralar."
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