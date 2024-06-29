Yabancı damat evleniyor!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Son olarak meslektaşı Tolga Sarıtaş'ın düğününde görüntülenen Özgür Çevik, davete dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile katıldı.Yabancı Damat dizisiyle üne kavuşan ünlü oyuncu Özgür Çevik, Hatice Hanım'la evleneceklerini açıkladı. Özgür Çevik rol aldığı Yabancı Damat dizisinde Yunan damat Niko'yu oynamıştı.Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününün kendisi ve Hatice Hanım için bir nevi düğün provası olacağını söyledi.İşte Özgür Çevik ve evleneceğini açıkladığı Hatice Hanım!