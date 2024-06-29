Filiz Akın'ı ziyaret ettiler

Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ı ziyarete oyuncu Melek Baykal'la magazin gazetecisi Şenay Düdek gitti. Melek Baykal, Şenay Düdek'le gerçekleştirdikleri Filiz Akın ziyaretinden bir paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yeşilçam döneminin en önemli kadın oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Artık Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Filiz Akın'a, Melek Baykal'la Şenay Düdek tarafından bir ziyaret gerçekleşti.



MELEK BAYKAL'LA ŞENAY DÜDEK'TEN FİLİZ AKIN'A ZİYARET



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melek Baykal, Filiz Akın ile magazin gazetecisi Şenay Düdek'in yer aldıkları videosunda, "Bugün Şenay'ımla birlikte Türkiye'mizin prensesi, sevgili Filiz Hanımcığımızın yanına geldik" ifadesini kullandı. Düdek ise, "Benim için zarafetin kraliçesi" tanımını yaptı.