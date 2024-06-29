Dönüşünü ilan etti!

Müziğe başlama kariyerini anlattığı son filmi Prestij Meselesi adlı filmi gişede bekleneni veremeyen Mahsun Kırmızıgül, yakın zaman önce sahnelere geri döndüğünü açıklamıştı. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Mahsun Kırmızıgül, kendi fotoğraflarından oluşan bir video yayınlayarak, oyunculuğa hatta jönlüğe geri döneceğinin müjdesini verdi.Televizyonda pek çok projede oyuncu olarak yer alan Mahsun Kırmızıgül, "Dizi ve sinema sektörü ciddi anlamda erkek jön sıkıntısı çekiyor. Yıllardır gelen tekliflere kapıları kapatmıştım ama yeni aldığım kararla bundan sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. 2025 yılında beni heyecanlandıran bir projede yer alacağım. Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Bundan böyle jön oynayacağım. Seneye net olarak söylüyorum, çok özel bir projede oyunculuk yapacağım." açıklamasında bulundu.