Celil Nalçakan'dan o haberlere sert tepki!

Kardeşlerim dizisinin final yapmasının ardından tatil sürecine giriş yapan başarılı oyuncu Celil Nalçakan, hakkında çıkan bir habere sinirlendi. Celil Nalçakan hakkında sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde ifadeler yer aldı.Bu paylaşıma çok sinirlenen Celil Nalçakan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."